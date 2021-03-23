Адвокат сестер Хачатурян заявил, что девушек признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца

Сестры Хачатурян официально признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны отца. Об этом сказал адвокат девушек Алексей Паршин.

Он отметил, что Следственный комитет России уведомил о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна по факту истязания и действий сексуального характера в отношении трех дочерей.

«Только что закончилось ознакомление с постановлением следствия о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна», - сказал Паршин ТАСС.

Три сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца. Его тело с множественными колото-резаными ранами было обнаружено в подъезде многоквартирного дома в Москве в июле 2018 года. Девушки сразу же признали свою вину и объяснили, что их отец на протяжении многих лет причинял им моральные и физические страдания.