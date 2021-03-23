Названы лауреаты премий президента России для молодых деятелей культуры
Церемония вручения премий в этом году из-за пандемии пройдет в онлайн-формате 25 марта.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Стали известны лауреаты премий президента России для молодых деятелей культуры. Их имена объявил советник главы государства Владимир Толстой на пресс-конференции в Москве.
Это дирижер Димитрис Ботинис, актриса Анна Чиповская и композитор Эльмир Низамов.
Церемония вручения премий в этом году из-за пандемии пройдет в онлайн-формате 25 марта, в День работника культуры.