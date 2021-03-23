Кудрин доложил Путину о выявленных новых нарушениях при проверке Роскосмоса

Счетная палата нашла новые нарушения при проверке Роскосмоса на 30 миллиардов рублей. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава ведомства Алексей Кудрин.

По его словам, за прошлый год выявлены нарушения нормативов финансирования, бухгалтерского учета, нецелевого расходования средств. Он также рассказал, что запланированы еще две масштабные проверки государственной корпорации.

Кудрин отметил, что аудиторы Счетной платы выявляют нарушения во многих программах промышленности. В связи с этим число проверок в текущем году увеличат до 440.