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Психолог назвала главные способы соблюдения диеты на работе

Иван Линдеманн
15:12 23.03.2021
Алиса Метелина объяснила, что стоит вежливо попросить коллег не предлагать различные сладости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Andrey Cojocaru, Pixabay
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Для того чтобы похудеть, первым делом нужно отказаться от различных сладостей и перекусов. Однако на работе сделать это бывает сложно, поскольку коллеги часто приносят торты, заказывают пиццу и предлагают конфеты. Как вести себя, чтобы не сорваться, телеканалу «Звезда» рассказала психолог Алиса Метелина.

«Поставить себе на стол перекус на всякий случай, который не будет добавлять вам дополнительных калорий, - морковь, яблоко, - то, что может утолить голод. Следующее - это попросить своих коллег, чтобы они не предлагали вам еду. Но люди все-таки склонны нарушать границы. В случае если человек предлагает еду даже после просьбы, у него нужно вызвать чувство вины и задать вопрос: "Ты хочешь, чтобы я поправилась?" Если он отвечает: "Нет, конечно", то вам следует тут же добавить: "Тогда не надо мне ничего предлагать". Таким образом, вы сможете, с одной стороны, похудеть, с другой стороны, вы выстроите границы с коллегами», - посоветовала специалист.

Также Метелина рекомендовала питаться по режиму. В таком случае организм будет требовать еды в определенные часы и не отвлекаться на сладости.

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