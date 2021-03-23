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В России с апреля отменят некоторые льготы

Анна Назайкина
14:06 23.03.2021
Так, работающие россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные для того, чтобы оставаться дома на самоизоляции.
В России с апреля отменят некоторые льготы
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В России с 1 апреля отменят некоторые льготы, введенные в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Так, заявление на получение новогодних выплат в размере 5 000 рублей на каждого ребенка до 8 лет нужно успеть подать только до 1 апреля. Указ о таких выплатах было подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2020 года. Как отмечается, к 25 декабря большинству россиян удалось получить выплаты в беззаявительном порядке.

Кроме того, начиная с апреля, россияне старше 65 лет не смогут оформить больничные для соблюдения режима самоизоляции. Напомним, что в прошлом году Кабмин позволил не трудящимся удаленно пожилым сотрудникам брать больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности.

Также с 31 марта перестанут действовать рекомендации Центрального банка РФ о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили коронавирус или значительно снизились доходы из-за ситуации с COVID-19. Кроме того, до последнего дня месяца будет действовать запрет ЦБ на принудительное выселение должников.

До 1 апреля будет возможность пополнять наличными анонимные электронные кошельки, такие какWebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторые виды проездных и карт школьников. Впоследствии это можно будет делать только при наличии привязанного банковского счета.

Постановление Кабмина о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло также перестанет действовать с начала месяца. Ранее такие меры были приняты вследствие сильного роста стоимости этих продукты в конце прошлого года. 1 марта замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что цены на данные продукты удалось стабилизировать.

Кроме того, с начала апреля завершится экспериментальное использование работодателями документов только в электронном виде без дублирования на печатные носители. Участие в нем имело добровольный характер, а весь обмен данными происходит на портале «Работа в России». Однако 10 марта Государственной думой РФ был принят закон о продлении эксперимента до 15 ноября. Документ готовится к рассмотрению в Совфеде.

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