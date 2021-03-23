Вкуснее и легче: подразделения ВДВ и спецназа получат новые пайки

«Плов с говядиной» и «Макароны по-флотски» в новом формате - в Вооруженные силы поступили улучшенные индивидуальные рационы питания для подразделений ВДВ и спецназа.

Новинка в два раза компактнее, а рацион - разнообразнее. Ассортимент мясных консервов расширен, добавлены продукты, содержащие углеводы. Это поможет получить «немедленную энергию».

За счет уменьшения массы и объема появляется возможность взять на задание дополнительное оборудование или боезапас, что никогда не будет лишним в ведении боевых действий в отрыве от основных сил и, как следствие, снабжения.