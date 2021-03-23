Ученый раскрыл особенности нового российского космического аппарата «Луна-25»

В Институте космических исследований РАН разработан новый российский аппарат «Луна-25», осенью 2021 года планируется его отправка на Луну для углубленного исследования ее поверхности. Главная особенность российской разработки заключается в наличии научного прибора на борту, с помощью которого станет возможным проводить анализ собранного грунта на месте. Начальник лаборатории робототехнических систем для планетных исследований Института космических исследований РАН Татьяна Козлова в эфире программы «Улика из прошлого» продемонстрировала и объяснила принцип работы манипуляторного комплекса «Луны-25», с помощью которой и будет собираться грунт.

«Лунный манипуляторный комплекс специально разрабатывался для космического аппарата «Луна-25». Он предназначен для того, чтобы удалять верхний слой грунта с помощью ковша, брать образец грунта и доставлять его в научный прибор на борту аппарата. В нем установлены стереокамеры и инфракрасный спектрометр для измерения грунта и его состава. Прибор предназначен для того, чтобы грунт был доставлен в аналитический прибор и был определен его состав», - рассказала ученый.

В Роскосмосе сформирована единая программа лунных исследований на период 2021-2040 годов. Следом за «Луной-25» к спутнику Земли отправится «Луна-26», затем «Луна-27» и «Луна-28» соответственно. После 2028 года должны начаться испытания сверхтяжелой ракеты, которая доставит российских космонавтов на Луну. После этого планируются регулярные миссии и развертывание лунной базы, на которой одновременно смогут жить 50 человек.