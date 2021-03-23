На авиасалоне МАКС-2021 представят принципиально новый самолет

Ростех представит на июльском авиасалоне МАКС-2021 «принципиально новый самолет». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе государственной корпорации.

«Хотим максимально ярко представить все достижения России как в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности, впервые покажем принципиально новый самолет», - отметили в Ростехе.

При этом нераскрытым остался вопрос, каким будет новый самолет - военным или гражданским, не говоря уже о других подробностях будущей новинки.

В МАКС будут участвовать все имеющие отношение к авиации холдинги Ростеха, так что для того, чтобы узнать, какой именно самолет нам покажут, остается только один способ - дождаться самого авиасалона.