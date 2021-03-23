Невролог рассказал, как отличить глазной тик от серьезного заболевания

Говоря о причинах, почему у человека может дергаться глаз, в первую очередь необходимо отличать блефароспазм от глазного тика, рассказал «Звезде» невролог, КГМУ, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Рустем Гайфутдинов. По его словам, тик - это безопасно, реакция организма на хронический стресс.

«Однако под "маской" тика могут быть и другие (заболевания. - Прим. ред.), например, блефароспазм, лицевой гемиспазм. Нужно различать, это тик или другая история», - подчеркнул специалист.

Блефароспазм - это подергивание лицевой мышцы, а при тике она сокращается не полностью - только ее определенная часть. Также при блефароспазме человек как бы «подмигивает». Еще одно отличие в том, что блефароспазм имеет органическую природу, а тик - психологическую.

Врач также подчеркнул, что важно обращать внимание, является ли подергивание века эпизодическим или постоянным.

Что касается лечения, то блефароспазм лечат успокоительными препаратами, однако часто проводят и нейрохирургические операции.

«Как промежуточный вариант - проводят ботулинотерапию, она временно, на четыре месяца, поможет расслабить мышцу», - рассказал Гайфутдинов.

Если у человека диагностирован глазной тик, а не сокращение мышцы, то необходимо обратиться к психотерапевту и пропить седативные препараты, уточнил врач.