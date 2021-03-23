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Эсминец ВМС США Thomas Hudner покидает Черное море

Ян Брацкий
12:09 23.03.2021
Экипаж корабля ВМС США участвовал в учениях Sea Shield 21 под руководством ВМС Румынии.
Эсминец ВМС США Thomas Hudner покидает Черное море
© Фото: USNavyEurope, Twitter
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Эсминец американских ВМС Thomas Hudner покидает акваторию Черного моря после участия в масштабных учениях с союзниками. Об этом сообщили в пресс-службе Шестого флота США.

«Корабль Thomas Hudner покидает Черное море после завершения своего участия в учениях Sea Shield 21 под руководством ВМС Румынии и проведения операций по обеспечению безопасности на море в поддержку союзников по НАТО (Турции, Болгарии и Румынии) и партнеров в регионе (Украины и Грузии)», - говорится в сообщении флота на его странице в Twitter.

Эсминец ВМС США зашел в Черное море в минувшую субботу и немедленно был взят под наблюдение силами и средствами российского Черноморского флота. Моряки-черноморцы также пристально следят за действиями американского крейсера Monterey, вошедшего в акваторию 19 марта.

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