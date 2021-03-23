«Отдыхать надо»: Лера Кудрявцева попала в реанимацию со съемок

Российская телеведущая, актриса Лера Кудрявцева попала в реанимацию. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. По словам артистки, ее госпитализировали прямо со съемок.

«Испугалась я знатно и всех пугала. Пока предварительно - нервы, стресс. Надо больше отдыхать, потому что физика дает сбой, накопленная усталость. В обморок я не падала. Мне просто стало плохо. Мне стало трудно дышать, я перепугалась», - рассказала она на видео, снятом на больничной койке.

Как заявила артистка, специалисты проверили ее сердце, сделали компьютерную томографию легких - данные исследования проблем не обнаружили. Впоследствии состояние здоровья Кудрявцевой продолжат проверять.