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Врач назвал первые признаки алкоголизма

Анна Назайкина
12:12 23.03.2021
С первой стадией алкогольной зависимости можно справиться различными способами, даже без применения медикаментов, заявил специалист.
Врач назвал первые признаки алкоголизма
© Фото: McPHOTOM, Begsteiger, Globallookpress
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Психиатр, нарколог Сергей Нурисламов в разговоре со «Звездой» рассказал об основных признаках алкогольной зависимости. По словам врача, определенное поведение человека может указывать на наличие у него такого психического заболевания.  

«Когда он напивается сильно, психически становится неадекватным, когда забывает то, что было вчера, когда ведет себя как-то неправильно, когда опохмеляется, когда начинает употреблять быстрее, чем все остальные, когда количество выпитого увеличивается», - рассказал нарколог.

По словам Нурисламова, первая стадия алкоголизма начинается с психологических феноменов. Среди них - симптом «опережения круга» (человек, не дожидаясь окончания тоста, выпивает), повышение толерантности к алкоголю, то есть человек стал выпивать больше, чем раньше. С такой стадией алкоголизма можно справиться различными способами, даже без применения медикаментов, заявил специалист.

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