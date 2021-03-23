Врач назвал первые признаки алкоголизма

Психиатр, нарколог Сергей Нурисламов в разговоре со «Звездой» рассказал об основных признаках алкогольной зависимости. По словам врача, определенное поведение человека может указывать на наличие у него такого психического заболевания.

«Когда он напивается сильно, психически становится неадекватным, когда забывает то, что было вчера, когда ведет себя как-то неправильно, когда опохмеляется, когда начинает употреблять быстрее, чем все остальные, когда количество выпитого увеличивается», - рассказал нарколог.

По словам Нурисламова, первая стадия алкоголизма начинается с психологических феноменов. Среди них - симптом «опережения круга» (человек, не дожидаясь окончания тоста, выпивает), повышение толерантности к алкоголю, то есть человек стал выпивать больше, чем раньше. С такой стадией алкоголизма можно справиться различными способами, даже без применения медикаментов, заявил специалист.