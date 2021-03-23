ВДВ и спецназ: под Могилевом стартовала активная фаза учений России и Белоруссии

На полигоне «Осиповичский» состоялось открытие совместных белорусско-российских батальонных тактических учений Сил специальных операций ВС Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск РФ.

Плановые белорусско-российские тактические учения проходят в период с 15 по 27 марта 2021 года.

В торжественной церемонии открытия учений, которые проходят под руководством командира Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии полковника Алексея Елфимова, приняли участие командование и военнослужащие подразделений двух стран.

В исполнении военного оркестра состоялась церемония поднятия государственных флагов под гимны стран-участниц.

«Наша дружба дает надежду на то, что независимость Беларуси и России будет всегда защищена» - отметил в своем приветственном слове руководитель учения гвардии полковник Алексей Елфимов.

После завершения торжественной церемонии открытия активной фазы, по команде руководителя учений, личный состав убыл к местам проведения занятий.

После прибытия российских десантников на белорусскую землю, в рамках слаживания сводного подразделения, были отработаны совместные действия в составе усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью, а также проведение тренировки по погрузке.

От РФ в учениях принимает участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

От ВС Республики Беларусь задействовано более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.