Гонки на скорость на БМП-3: кадры заездов в рамках АрМИ под Волгоградом

На полигоне Прудбой под Волгоградом на трассу и огневые рубежи вышли танкисты - там стартовал окружной этап «Танкового биатлона» и «Суворовский натиск», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Сразу после церемонии открытия состоялся динамический показ вооружения и военной техники, также военнослужащие продемонстрировали свои навыки в рукопашном бою.

«На земле огневое поражение целей обеспечили батареи самоходных гаубиц 2С-19 "Мста-С" и экипажи танков Т-90. Вслед за артподготовкой на рубеж открытия огня вырвались мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А», - говорится в сообщении.

В завершение боя разведчики вступили в рукопашную схватку с «диверсантами», добавили в пресс-службе. Затем вышли на старт экипажи первого заезда «Танкового биатлона».

Т-90 - основной танк Российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010 год, он был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении девяти стран.

«Мста-С» - советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, способная поражать цели на большом расстоянии, из укрытия. Это орудие на гусеничном ходу может постоянно менять местоположение и вести прицельный огонь, избегая ответного удара.

БМП-3 - советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.