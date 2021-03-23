Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Гонки на скорость на БМП-3: кадры заездов в рамках АрМИ под Волгоградом

Андрей Аркадьев
12:00 23.03.2021
В состязаниях принимают участие около 100 военнослужащих. Конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдут на полигоне Прудбой с 22 по 27 марта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На полигоне Прудбой под Волгоградом на трассу и огневые рубежи вышли танкисты - там стартовал окружной этап «Танкового биатлона» и «Суворовский натиск», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Сразу после церемонии открытия состоялся динамический показ вооружения и военной техники, также военнослужащие продемонстрировали свои навыки в рукопашном бою.

«На земле огневое поражение целей обеспечили батареи самоходных гаубиц 2С-19 "Мста-С" и экипажи танков Т-90. Вслед за артподготовкой на рубеж открытия огня вырвались мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А», - говорится в сообщении.

В завершение боя разведчики вступили в рукопашную схватку с «диверсантами», добавили в пресс-службе. Затем вышли на старт экипажи первого заезда «Танкового биатлона».

Т-90 - основной танк Российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010 год, он был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении девяти стран.

«Мста-С» - советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, способная поражать цели на большом расстоянии, из укрытия. Это орудие на гусеничном ходу может постоянно менять местоположение и вести прицельный огонь, избегая ответного удара.

БМП-3 - советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.