В России за сутки выявили наименьшее с сентября число заболевших COVID-19

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 8 457 новых случаев COVID-19 в 85 регионах - это наименьший с 29 сентября суточный прирост заражений. У 11,2% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса за сутки удалось 10 860 россиянам, скончались - 427.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 1 042 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 812 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 513. Наименьшее число заболевших за сутки - в Тыве, в Ненецком автономном округе и на Чукотке (1).

Напомним, что накануне сообщалось о 9 284 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 4 466 153. За весь период зафиксирован 95 391 летальный исход, выздоровели 4 077 185 человек.