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Комья во все стороны: прохождение трассы «Танкового биатлона» в Поволжье попало на видео

Тимур Шерзад
12:00 23.03.2021
В процессе прохождения трассы участникам необходимо поразить три типа мишеней, каждую - определенным боеприпасом. Будь то штатный 125-мм снаряд, управляемая ракета или крупнокалиберный патрон к пулемету «Корд».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Танкисты и мотострелки ЮВО состязаются на окружном этапе конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. 

На полигоне Прудбой под Волгоградом высоко подбрасывают комья грязи танки Т-72Б3 и Т-90 - экипажи первых принадлежат к 58-й армии, дислоцированной на Северном Кавказе, а вторых - к 8-й, расположенной в Ростовской области.

Участники конкурса преодолевают как наземные, так и водные преграды. В процессе прохождения трассы им необходимо поразить три типа мишеней, каждую - определенным боеприпасом. Будь то штатный 125-мм снаряд, управляемая ракета или крупнокалиберный патрон к пулемету «Корд».

Все участники конкурса вакцинированы против COVID-19, а зрителям рекомендовано находиться на трибунах в медицинских масках. 

 

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