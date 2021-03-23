Комья во все стороны: прохождение трассы «Танкового биатлона» в Поволжье попало на видео

Танкисты и мотострелки ЮВО состязаются на окружном этапе конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На полигоне Прудбой под Волгоградом высоко подбрасывают комья грязи танки Т-72Б3 и Т-90 - экипажи первых принадлежат к 58-й армии, дислоцированной на Северном Кавказе, а вторых - к 8-й, расположенной в Ростовской области.

Участники конкурса преодолевают как наземные, так и водные преграды. В процессе прохождения трассы им необходимо поразить три типа мишеней, каждую - определенным боеприпасом. Будь то штатный 125-мм снаряд, управляемая ракета или крупнокалиберный патрон к пулемету «Корд».

Все участники конкурса вакцинированы против COVID-19, а зрителям рекомендовано находиться на трибунах в медицинских масках.



