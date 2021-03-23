Невролог рассказал о натуральных средствах преодоления бессонницы

Сон является важным средством восстановления, которого лишать себя нельзя. Ночью мозг все «подчищает», восстанавливает, поэтому ко сну следует относиться бережно. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил невролог Рустем Гайфутдинов.

По словам специалиста, натуральные препараты на растительной основе эффективны, если речь идет о начальном этапе бессонницы, которая возникла на фоне периода стресса, утомления, тревожного состояния. Тогда она является ситуативной реакцией на происходящее. В таком случае натуральные седативные препараты (экстракт валерьяны, пустырника) могут помочь однократно.

«Если вы это испытываете раз в неделю, допустим, два, то есть эпизодически, вы понимаете, что помогают препараты, ситуация разрешилась. Экзамен сдан, трудная встреча, собеседование пройдено. Это был ваш опыт в преодолении стресса», - сказал врач.

Однако если речь идет о хроническом варианте бессонницы, в такой ситуации необходима помощь специалиста, заявил Гайфутдинов.

«Бывает, что человек не справляется и ситуация усугубляется. Мы понимаем, что если человек не спит более 20 часов, то есть за месяц набирает вот это количество недосыпа, то у него формируются уже невротические реакции. Если у него уже более 200 часов, то это в большую психиатрию может уйти, психосоматику серьезную вызвать», - объяснил невролог.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что повышение тревожности, уязвимость к стрессу - это главные последствия хронического недосыпания.