Здоровье под защитой: в военкоматах ВВО завершилась вакцинация от COVID-19

В военных комиссариатах Восточного округа завершилась вакцинация от коронавируса первым компонентом «Спутника V». Прививки получили более 3 000 человек, через три недели военнослужащим сделают второй укол.

На Балтийском флоте завершается вакцинация участников парадных расчетов вторым компонентом препарата. Всего на Балтфлоте привито более 9 000 военнослужащих.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят тщательный медицинский осмотр. Ставится укол внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты. Вакцинацию военнослужащие проходят в добровольном порядке. Все привитые находятся под постоянным наблюдением медиков.