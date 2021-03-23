Диетолог предупредила о рисках набора лишнего веса во время поста

Диетолог Олеся Гурова в разговоре со «Звездой» рассказала о рисках набора лишнего веса в период поста. По словам специалиста, важно следить за калорийностью потребляемой пищи, так как постные блюда зачастую содержат большое количество жиров.

«Это миф, что насыщение дают только белки. Любая пища, которую мы едим, будь то углеводы, белки или жиры, нам дает насыщение. Поэтому отказ от белков во время поста - это не проблема для того, чтобы чувствовать или дифференцировать голод и насыщение», - заявила врач.

Независимо от того, пост это или другой вариант, при котором человеку приходится ограничивать себя в еде, правила всегда одни: если мы следим за калорийностью, то риск набрать вес в данной ситуации маленький. Поэтому, когда человек меняет свое пищевое поведение, он должен начать следить за калорийностью того, что он потребляет, и помнить о том, что наиболее калорийными являются продукты, которые содержат много жира.

«Когда мы переходим во время поста на каши, на овощи, на фрукты, надо следить, чтобы в этих блюдах было минимальное количество жира. При этом существуют такие понятия, как жир полезный и жир вредный. Соответственно, к полезным относятся растительные жиры - орехи, масла растительные», - сказала диетолог.

Абсолютно любой жир, обладая высокой калорийностью, создает определенный риск для увеличения массы тела, отметила Гурова.

«Поэтому человек, отказавшись от мяса, молочных продуктов, рыбы, птицы, морепродуктов, во время поста начинает готовить каши, добавляя туда масло, много орехов, и суточная его калорийность становится выше, чем была до, у него тогда есть риск набрать вес», - объяснила специалист.

Для того чтобы не набирать лишний вес в период поста, диетолог посоветовала готовить блюда, следя за количеством жира, которое добавляется в них.