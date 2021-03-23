«Как в фильме-катастрофе»: очевидцы раскрыли подробности взрыва бытового газа в Балашихе

Очевидцы рассказали «Звезде» подробности пожара в частном доме в Балашихе. Напомним, в понедельник, 23 марта, в трехэтажном доме в деревне Полтево произошел взрыв бытового газа. В результате рухнули перекрытия между первым и вторым этажом.

«В наш уличный чат один из жильцов написал всем о том, что необходимо перекрыть газ. Я услышала хлопок и выбежала из дома. Перед этим на всякий случай у себя все перекрыла. Я увидела, как из другого дома повалил черный дым. И люди уже на улице были», - рассказала очевидец происшествия Екатерина Колычева.

По ее словам, она и ее семья выбежали на улицу после того, как поняли, что в этом доме пожар.

«Там находился маленький ребенок двухмесячный. Окна все вылетели, дверь вынесли, в квартире находился голый ребенок, замотанный в одеяло. Потом жильцы стали звонить в спецслужбы. И все началось как в фильме-катастрофе: перегородили всю улицу. Это все происходило не в течение 10 минут, а дольше», - отметила Екатерина.

Ранее СМИ писали, что травмы в результате происшествия получили два человека.