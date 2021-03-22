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Шойгу потребовал до конца года обеспечить жильем личный состав 55-й мотострелковой бригады в Кызыле

Ян Брацкий
09:59 22.03.2021
Глава Минобороны распорядился до конца апреля расселить командный состав бригады.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу потребовал обеспечить жильем весь личный состав 55-й мотострелковой (горной) бригады, которая дислоцирована в Кызыле.

«Обеспечены будут офицеры - сто процентов, прапорщики - сто процентов, сержантский состав - сто процентов, боевые подразделения - сто процентов», - доложил в этой связи министру командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Замминистра обороны Тимур Иванов в свою очередь отметил, что всех военнослужащих заселят до конца года.

«У нас заселение только двух домов уходит на лето, все остальное сдается в начале мая», - уточнил он.

Для военнослужащих бригады сданы четыре дома на 80 квартир и пять коттеджей на две квартиры для командного соединения. Шойгу отметил, что данная бригада должна стать примером с точки зрения обеспечения личного состава жильем.

«Давайте так договоримся, до конца апреля чтобы командование заселилось в коттеджи. Доложить мне», - приказал министр.

Кроме того, Шойгу ознакомился с ходом боевой подготовки соединения. Главе Минобороны продемонстрировали навыки военнослужащих по ведению боевых действий в городских условиях, работу снайперских пар с применением винтовок различного типа, а также стрельбу из минометов и вождение бронеавтомобилей «Тигр».

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