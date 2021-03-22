Армия «Ураганные» стрельбы: кадры уничтожения «противника» на учениях артиллеристов в Бурятии Анна Назайкина Всего в маневрах участвуют свыше тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: На полигоне Бурдуны в Бурятии прошли «ураганные» стрельбы - сокрушительный удар по бронетехнике условного противника нанесли расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган». Также артиллеристы тренируются взаимодействовать с операторами беспилотников и подразделениями мотострелков и танкистов. Кроме того, им необходимо отработать навыки по оборудованию и маскировке огневых позиций и уходу от контратаки. Всего в маневрах участвует свыше тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика