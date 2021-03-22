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«Ураганные» стрельбы: кадры уничтожения «противника» на учениях артиллеристов в Бурятии

Анна Назайкина
09:20 22.03.2021
Всего в маневрах участвуют свыше тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На полигоне Бурдуны в Бурятии прошли «ураганные» стрельбы - сокрушительный удар по бронетехнике условного противника нанесли расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган».

Также артиллеристы тренируются взаимодействовать с операторами беспилотников и подразделениями мотострелков и танкистов.

Кроме того, им необходимо отработать навыки по оборудованию и маскировке огневых позиций и уходу от контратаки. Всего в маневрах участвует свыше тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники.

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