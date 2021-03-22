Россиянам пообещали мясо и хлеб из белка насекомых

В ближайшие годы в России появятся мясные и хлебобулочные изделия из белка насекомых. Об этом рассказал управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин. Как отметил специалист в комментарии РИА Новости, первые подобные продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов.

«В ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых», - указал Зюзин.

Он добавил, что блюда из насекомых, чей белок, известен иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами, окажутся в меню жителей нашей страны через пару лет.

«Некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки», - пояснил Зюзин.

Сейчас, как уточнил специалист, в России насекомых используют в качестве корма для животных и рыб на крупных производствах, тогда как жители многих стран, включая Китай, Таиланда, Индию и Мексику употребляют продукты из насекомых в пищу.