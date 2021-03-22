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Сквозь снег, рвы и огненные полосы: второй этап «Танкового биатлона» стартовал в Кемеровской области

Надежда Котормус
Анна Назайкина
08:35 22.03.2021
Экипажи выполняли стрельбу по мишеням из вооружения танков Т-72Б3 на максимальных дальностях, на время преодолевали маршрут с препятствиями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Второй этап конкурса «Танковый биатлон» стартовал в общевойсковой армии Центрального военного округа в Кемеровской области. В ходе соревнований экипажи выполняли стрельбу по мишеням из вооружения танков Т-72Б3 на максимальных дальностях, на время преодолевали маршрут с естественными и искусственными препятствиями: курганом, огненной полосой, противотанковым рвом с проходом.

Скорость преодоления препятствий и точность стрельбы контролируются видеокамерами на трассе, датчиками на мишенях и при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Лучшие танковые экипажи будут представлять свое объединение на окружном этапе конкурса, который пройдет в апреле в Челябинской области. Всего в конкурсе задействовано около 100 военнослужащих танковых подразделений, а также более 20 единиц военной техники.

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