Пашинян заявил, что Давтян считается назначенным главой Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Артак Давтян считается назначенным главой Генштаба Вооруженных Сил страны.

«Артак Давтян в силу закона считается назначенным начальником генерального штаба ВС Республики Армения», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

В аппарате премьера уверяют, что прежний глава Генштаба Оник Гаспарян уволен с поста, вопреки заявлениям его адвоката. Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян покидает свой пост, несмотря на решение президента Армена Саркисяна, который не стал подписывать соответствующий указ, однако не направил документ в Конституционный суд.

По заверениям премьер-министра, это привело к автоматической отставке Гаспаряна. Последний уже пообещал обратиться в Административный суд и заявил о готовности «продолжать служить народу в другом статусе».