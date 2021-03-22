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Первый замминистра обороны Руслан Цаликов проверил работу Военного университета МО РФ

Ян Брацкий
09:00 22.03.2021
Лекция первого заместителя главы Минобороны состоялась в рамках спецкурса для военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов проинспектировал Военный университет Минобороны России. В Военном университете МО РФ Руслан Цаликов заслушал доклад начальника учебного учреждения генерал-лейтенанта Игоря Мишуткина об организации учебного процесса, а также по вопросам требующим участия руководства Минобороны России.

В актовом зале университета Руслан Цаликов встретился с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом, выступив с лекцией, в ходе которой подробно остановился на актуальных угрозах и вызовах национальной безопасности, рассказал о социальных аспектах военного строительства и основных вопросах взаимодействия армии и гражданского общества.

Встреча была построена в формате открытой беседы, курсанты и слушатели смогли задать первому заместителю министра обороны России интересующие их вопросы. В своем выступлении Руслан Цаликов отметил, что Российская Федерация и ее Вооруженные Силы обладают достаточным оборонным потенциалом для нейтрализации любых угроз суверенитету в настоящее время и на перспективу.

Он также подчеркнул, что Вооруженные Силы пользуются высоким доверием граждан страны, о чем свидетельствуют результаты проводимых социологических опросов. Лекция первого заместителя Министра обороны РФ состоялась в рамках специального курса для военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств «Психологическая оборона», который уже третий год проходит на базе Военного университета Минобороны России.

Традиционно в данном курсе принимают участие ведущие российские деятели и ученые, политики, политтехнологи, педагоги и эксперты, такие как кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Дмитрий Куликов, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, политолог Сергей Михеев и многие другие.

Завершая встречу, Руслан Цаликов пожелал личному составу достойной службы и быть гордыми своей принадлежностью к Вооруженным Силам, которые сегодня по праву считаются элитой общества.

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