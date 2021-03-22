Дрессировщики рассказали, что привело к драке слонов в казанском цирке

Причиной происшествия со слонами в цирке в Татарстане могла стать борьба за внимание и ревность. К таким выводам пришли дрессировщики, которым пришлось разнимать животных прямо в ходе представления. Из-за пандемии слоны отвыкли от зрителей и теперь стараются выделиться, даже такими способами, добавили специалисты.

Произошедшее в цирке попало на видео. Один слон начал выталкивать другого с манежа, потом навалился на него всей массой. Многих зрителей в зале охватила паника. Те, кто сидел на нижних рядах едва успели убежать от падающего на них огромного животного.

Работники цирка пытались с помощью хлыстов разнять слонов. Утихомирить подопечных им удалось не сразу. Сейчас со слонами все в порядке, но ближайшие представления решили отменить. Из гостей цирка также никто не пострадал.