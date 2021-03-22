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Мясников дал три главных совета заболевшим россиянам

Анна Назайкина
07:40 22.03.2021
Врач посоветовал пересмотреть рацион, а также начать вести активный образ жизни.
Мясников дал три главных совета заболевшим россиянам
© Фото: Danielle Cerullo, Unsplash
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» дал три главных совета заболевшим. Так, он рекомендовал россиянам при болезни пересмотреть свой рацион.

«Ложкой, ножом и вилкой мы конструируем свое здоровье. Я говорил: не ешьте ничего белого, обязательно включите в рацион полкило овощей и фруктов. Вот вы даже болеете инфекционной болезнью и невольно начинаете питаться по-другому — уже организм что-то принимает, а что-то нет», — объяснил медик.

Врач порекомендовал начать вести более активный образ жизни.

«Вы должны двигаться, вы должны пользоваться любым моментом. Лучше бежать, чем идти. Лучше идти, чем стоять. Лучше стоять, чем сидеть. Лучше сидеть, чем лежать. Движение — это жизнь», — сказал Мясников.

Мясников подчеркнул, что обращаться к врачу требуется, если предыдущие рекомендации не помогли.

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