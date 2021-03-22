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Следователи проведут анализ ДНК погибших в годы войны

Ян Брацкий
07:36 22.03.2021
Проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволяют определить пол, возраст обнаруженных останков и точную причину смерти.
Следователи проведут анализ ДНК погибших в годы войны
© Фото: Louis Reed, Unsplash
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Следственный комитет Российской Федерации ведет работу по установлению ДНК погибших в годы войны советских граждан. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

«Для расследования фактов геноцида нами используются различные, прежде всего - экспертные возможности. Так, проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволяют определить пол, возраст обнаруженных останков, точную причину смерти; медико-криминалистические - для установления механизмов образования повреждений; баллистические экспертизы и даже искусствоведческие – обнаруженных на месте предметов, которые могут иметь определенную ценность. На многие вопросы, интересующие следствие, помогают ответить ДНК-экспертизы», - сказал глава ведомства в беседе с РИА Новости.

Кроме того, следователями установлены данные 33 карателей, которые были причастны к жестокой расправе и массовым убийствам в деревне Жестяная Горка в годы Великой Отечественной войны. Около половины из них уже мертвы, поиски остальных продолжаются, отметил Бастрыкин.

«В ходе следствия нашими следователями уже установлены данные 33 карателей, причастных к совершению преступления в деревне Жестяная Горка, из которых 15 лиц мертвы, проверка и поиск остальных продолжаются в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий», - добавил Бастрыкин.

События, о которых идет речь, произошли в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942-1943 годах. Тогда оккупанты  убили более 2,6 тысячи человек. Среди их жертв было множество детей и женщин. По данному факту в октябре 2020 года было вынесено первое в России судебное решение, определившее те убийства геноцидом советского народа нацистами.

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