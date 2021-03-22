Россиянам подсказали способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей

Систематическое инвестирование является одним из лучших механизмов долгосрочного накопления. Так полагает финансовый аналитик Андрей Русецкий. По его мнению, при наличии небольшой суммы частным инвесторам следует обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций. Как заявил эксперт в комментарии «Прайм», речь идет об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах.

Русецкий указал, что внутри таких структур находятся корзины ценных бумаг в зависимости от направления инвестирования. При этом открытые фонды представляют собой активно управляемые, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, тогда как биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.

Эксперт подчеркнул, что частный инвестор может самостоятельно приобрести биржевые фонды на Московской бирже, сформировав индивидуальный портфель.

Финансовый аналитик также спрогнозировал появление на финансовом рынке в ближайшее время новых услуг, например, покупка паев «на сдачу» при округлении чека за ресторан.