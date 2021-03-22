На космодроме Восточный готовят к запуску ракету-носитель «Союз 2Б» - она выведет на орбиту 36 коммерческих спутников. Ракету уже установили, или как говорят специалисты, вертикализировали на стартовой площадке. Сотни инженеров, проектировщиков и механиков больше трех месяцев готовились к этому событию. Сегодня финальная стадия - ракета уже установлена на стартовом комплексе. Весь коллектив космодрома напряженно проверяет все узлы и механизмы ракеты.

Готовятся к старту долго. Сначала ракету нужно собрать из трех составных частей в монтажно-испытательном комплексе. После этого - транспортировать к месту старта. Кстати, для перевозки на космодроме используют специальные локомотивы, которые оснащены максимально мягким ходом. Скорость движения платформы ровно 4,5 километра в час. Это максимальная скорость, при которой не будет рывков во время передвижения.

Финальный этап - стыковка со стартовым комплексом вертикализация ракеты, когда она поднимается на 90 градусов. Здесь на ракету наезжает мобильная база обслуживания, где все финальные доработки проводят механики. Эта конструкция защищает ракету-носитель от любых внешних воздействий. Старт состоится в четверг, 25 марта. Это уже второй запуск коммерческих спутников на космодроме Восточном. В прошлом декабре их на околоземную орбиту отправили больше 30.