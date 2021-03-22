По сибирским просторам: как Путин и Шойгу провели выходные в тайге

Заснеженная тайга, суровые непроходимые леса - лучшее место для такого редкого отдыха для Президента России и министра обороны. Владимир Путин и Сергей Шойгу отправились в экстремальное путешествие по заснеженной тайге. Сибирь встретила особых гостей морозной и ясной погодой. Маршрут был выбран непростой - вверх по мощным склонам, любуясь захватывающими дух пейзажами.

Программа планировалась насыщенная. Впереди ждало бездорожье. За рулем гусеничного вездехода был глава государства. Шойгу рассказывал Путину об окрестностях, подсказывал дорогу - местность была ему знакома.

В самое сердце заповедника пройти можно только пешком - глава государства и министр прошлись по деревянному подвесному мосту через замерзший водоем, по склонам холмов, наслаждаясь пейзажами. Также с помощью бинокля они наблюдали за животными.

А затем Шойгу пригласил Путина в личную мастерскую, где глава Минобороны обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки. Министр показал, как составляет из деревянных заготовок композиции, обратив внимание и на уже готовые - одну из таких работ Шойгу назвал «Снежным барсом».

Экстремальный сплав по горной реке в 2018 году, обед у костра и красоты бескрайнего леса в 2019 - отдых в Сибири для президента и министра обороны уже стал традицией.