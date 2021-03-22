Военнослужащие единственного комплекса мониторинга космоса за рубежом приступили к вакцинации от COVID-19

Российские военнослужащие единственного оптико-электронного комплекса «Окно», который находится в высокогорном районе Таджикистана, приступили к вакцинации от коронавируса.

Вакцинации, в первую очередь, подлежат военнослужащие, которые мониторят космическую обстановку на высотах от двух до 50 тысяч километров, ведут анализ движений объектов, находящихся в космосе, классифицируют их и прогнозируют траекторию движения.

Всего будет провакцинировано около 300 военнослужащих. Перед вакцинацией личному составу комплекса доведена информация о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека. Вакцинация организована на базе 451-го военного госпиталя, расположенного на территории 201-й российской военной базы в Душанбе, и проходит исключительно добровольном порядке.

Все привитые находятся под наблюдением медицинских специалистов. Введение второго компонента вакцины состоится ровно через три недели.