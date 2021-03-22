От жителей отдаленных сел до иностранных атташе: как в России проходит прививочная кампания вакциной «Спутник V»

Вакцинация препаратом «Спутник V» в России развернулась от Москвы до самых окраин. После прививки отечественной вакциной не зарегистрировано ни одного летального случая. Разработчики заверяют, что даже если после прививки заражение и случится (что маловероятно), госпитализация не понадобится. Вакцина формирует иммунитет, который позволяет при встрече с патогеном активизировать антитела в течение двух-трех дней.

По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, после вакцинации «Спутником» в небольших количествах разрешено употребление алкоголя. Даже для самых сомневающихся теперь больше нет никаких препятствий.

Добраться до таежного села Эльбеза в Кемеровской области другого способа, кроме как вертолетом, просто не существует - сорок минут над заснеженными горными хребтами. На борту воздушного судна переносная термосумка, в которой 47 доз препарата «Спутник V» на все население села. В селе живут шорцы - коренные жители центральной Сибири.

В Иркутской области вакцину доставляют на специальном поезде - перегоны между станциями происходят по ночам. Прием пациентов ведется с девяти утра до шести вечера, уколы «Спутником» делают в прививочном купе. По пути следования врачи-железнодорожники пополняют запасы препарата.

Уже 44 пункта вакцинации, помимо поликлиник, развернуты в Хабаровском крае. В столице региона - два мобильных прививочных кабинета. Число тех, кто принял участие в вакцинации, приближается к 40 тысячам.

На полном ходу прививочная кампания и в столичном регионе. В Московской области прививку против коронавируса делают с доставкой на дом. Жителям маленьких деревень на помощь приходит поликлиника на колесах. С отправки этой машины, каждый раз по новому адресу, в Солнечногорской поликлинике теперь начинается каждое утро. Мобильная поликлиника может работать полностью в автономном режиме - есть собственный генератор, а для удобства врачей, медсестер и пациентов устанавливается быстроразборное металлическое крыльцо.

Самое главное в машине - процедурный кабинет, небольшое помещение, где находится холодильник, подключенный к электричеству. В холодильнике содержится первый компонент вакцины.

В поликлинике на колесах все происходит как и в обычной: осмотр врача перед уколом и подробная инструкция, что можно, а чего нельзя делать после прививки. Например, не рекомендуется перегреваться и переохлаждаться, ходить в баню, чесать и тереть место укола. На саму прививку уходят считанные секунды.

Пациенты говорят, что в поликлинике на колесах сама процедура даже удобнее, чем в стенах медучреждения. Местные власти делают все возможное, чтобы о приезде вакциномобиля узнали как можно больше желающих привиться.

«Интернет, соцсети, группы в WhatsApp, старосты деревень и председатели СНТ, человеческий фактор. Мы на стендах информации по многим деревням вывешивали информацию и оповещали жителей», - рассказывает заместитель начальника территориального управления Кривцовское Анастасия Кузина.

Приехал мобильный пункт вакцинации и к членам подмосковного клуба «Активное долголетие». Некоторых приглашают и из соседних населенных пунктов.

«Чтобы мы не ехали общественным транспортом... Нам выделили специальный транспорт от "Активного долголетия", и мы приехали сделать прививку», - поясняет жительница Подмосковья Нина Антипова.

Получить дозу вакцины можно и там, где как минимум раз в неделю бывает каждый - в подмосковных торговых центрах пункты вакцинации работают семь дней в неделю. По утрам даже появляются небольшие очереди, сделать прививку люди приходят к самому открытию и поток желающих не иссякает в течение всего дня.

Даже преклонный возраст - прививке не помеха. В одном из подмосковных пансионатов укол первым компонентом «Спутника» сделала самая старшая из его постоялиц Любовь Семенова.

«Любовь Александровна проживает в пансионате очень давно, в данный момент ей всего лишь 104 года. После вакцинации чувствует себя хорошо, совершенно нормально, очень рада, что прошла вакцинацию», - говорит старшая медицинская сестра Пансионата для ветеранов труда №31 Татьяна Елисеева.

Масштабная вакцинация, которая проходит в России с начала этого года, - решающий фактор в борьбе с эпидемией. И результаты прививочной кампании уже видны. В большинстве стран мира наращивают запреты и ограничения, в нашей же стране возвращается привычный всем образ жизни. Об этом на встрече с общественностью Крыма и Севастополя на этой неделе говорил и президент Владимир Путин.

«У нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира, в том числе в Европе, где вводятся очень жесткие локдауны в некоторых странах, просто жесткие: там улицы пустые, все закрыто. У нас, слава богу, такого нет... Исходя из этого мы будем строить и летнюю отпускную кампанию, будем развивать внутренний туризм», - сказал глава государства.

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что маски, перчатки и использование антисептиков еще необходимы как разумная мера защиты - все еще высока вероятность заразиться. На этой неделе среди приезжающих в Россию и сдавших тест на границе было выявлено 28 случаев заражения так называемым британским штаммом коронавируса и два случая - южноафриканским. Больные изолированы, а вероятность распространения мутировавшего вируса в стране благодаря вакцинации невысокая.

«Говорить, что британская мутация вызовет подъем заболеваемости в РФ пока оснований нет... Модельные опыты на чувствительных животных показывают, что наша вакцина защищает», - отмечает заместитель директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эффективность российской вакцины признана мировым медицинским сообществом. Спрос на препарат растет за рубежом. Но против «Спутника V» развернута самая настоящая информационная война - информагентства даже рассказывают о подготовке вбросов и инсценировке гибели пациентов после укола российской вакциной.

Возможно, один из этапов этой кампании удалось предотвратить. На этой неделе мексиканские власти изъяли более пяти тысяч доз российской вакцины, обнаруженных при досмотре в аэропорту. Препарат оказался поддельным. Не исключено, что вся эта история была подстроена лишь для того, чтобы скомпрометировать российскую разработку.

«Информационная атака на "Спутник" с целью дискредитации - безусловно, это заказы от крупных фармкомпаний, и от западных государств, которые занимают очень деструктивные политические позиции в отношении России. Понятно, что на одной чаше весов - жизни граждан и избирателей, а на другой - собственные стереотипы и предубеждения. Мне кажется, сейчас весы сравнялись и с течением времени позиция граждан, потенциальных избирателей, будет гораздо более весома», - считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Ни одного случая летального исхода после прививки «Спутником V» за все время зафиксировано не было, заявил глава центра имение Гамелеи Александр Гинцбург. В эффективности вакцины на этой неделе получили возможность убедиться почти две сотни иностранных граждан. В Москве российской вакциной привили сотрудников аппарата военных атташе при иностранных посольствах. Вакцинацию организовали для них в лечебно-диагностическом центре Минобороны.

«Я решил привиться "Спутником V", потому что я доверяю русской науке», - говорит военный атташе Боснии и Герцеговины Раде Симич.

Готовность привиться российской вакциной «Спутник V» выразили военные атташе и члены их семей из почти полусотни стран. В течение трех недель до укола вторым компонентом они будут находиться под контролем российских врачей.