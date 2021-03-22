В стране и мире В СК РФ рассказали об аресте бывшего мэра Находки Андрея Горелова Виктория Ивашечкина По версии следствия, политик покровительствовал и способствовал успешной предпринимательской деятельности фирмы по продаже стройматериалов. © Видео: Следственный комитет РФ © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ краевого управления Следственного комитета РФ Аврора Римская прокомментировала арест экс-мэра Находки, директора Фонда капитального ремонта Приморья Андрея Горелова. Напомним, накануне его задержали по делу о превышении полномочий. «СК РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий со стороны должностного лиц Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по признакам преступления, предусмотренного Ч. 1 СТ. 286 УК РФ», - подчеркнула Римская. По словам старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ краевого управления СК РФ, Андрей Горелов покровительствовал и «способствовал успешной предпринимательской деятельности» фирмы по продаже стройматериалов. «В связи с тем, что организация не смогла из-за неполучения денежных средств (более 4,2 миллиона рублей) своевременно закупить необходимый объем строительных материалов для проведения капремонта другого многоквартирного дома в рамках заключенного контракта, были наложены штрафные санкции. В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Андрей Горелов», - подчеркнула Аврора Римская. По ее словам, следователи провели обыски. Опрашиваются свидетели. На данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика