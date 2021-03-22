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Пронзающие тьму: кадры ночных стрельб военных полицейских ЗВО под Нижним Новгородом

Анна Касаткина
05:30 22.03.2021
Перед военнослужащими стояла задача быстро обнаружить и уничтожить мишень минимальным количеством боеприпасов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боевые стрельбы в темное время суток провели военнослужащие военной комендатуры ЗВО в Нижегородской области. Упражнения контрольных стрельб выполнялись из автомата АК-74М с ночным прицелом.

До полигона, где проходила тренировка, военные полицейские совершили марш на специализированной технике на 30 километров. Мишени, имитирующие живую силу условного противника, находились на расстоянии от 100 до 400 метров. Перед военными полицейскими стояла задача быстро обнаружить и уничтожить мишень минимальным количеством боеприпасов. По итогам стрельб подразделение получило оценку «отлично».

Всего в стрельбах было задействовано порядка 30 военнослужащих. Ночная тренировка прошла под руководством военного коменданта гарнизона 1 разряда города Нижний Новгород подполковника Анатолия Глухова.

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