На страже здоровья: год назад был заложен первый многофункциональный медцентр МО РФ

Год назад был дан старт строительства первого из 30-ти, построенных силами Минобороны РФ, многофункционального медцентра в Нижнем Новгороде. Он был возведен в рекордные 28 суток.

По завершении строительства учреждение сразу приступило к работе. В медицинском центре были созданы все условия для раздельного пребывания, качественной диагностики и лечения различных патологий.

К настоящему времени, в учреждении только в условиях стационара было вылечено 1250 пациентов, более 400 из них – это пациенты из числа гражданского населения региона. Кроме того, около тысячи граждан получили медицинскую помощь амбулаторно.

Минобороны России в кратчайшие сроки создало сеть многофункциональных медцентров по всей стране. Уже к середине мая прошлого года 16 современных инфекционных центров в 15 субъектах Российской Федерации были введены в эксплуатацию.

Кроме того, по поручению президента России, силами Минобороны России до конца 2020 года был возведен еще ряд многопрофильных медучреждений, предназначенных для оказания помощи регионам страны.

Медицинские центры в полном объеме оказывают медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, как военнослужащим, так и гражданскому населению.

Кроме этого, постоянно поддерживается достаточный запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты.