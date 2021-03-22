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Курсанты ДВОКУ из 18 стран получили прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V»

Анна Касаткина
05:00 22.03.2021
В первый день прививки поставили более 60 иностранных курсантов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вакцинация от коронавируса иностранных курсантов стартовала в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске. Она проводится в добровольном порядке после получения разрешения от руководства стран, откуда прибыли курсанты.

Иностранные военнослужащие прививаются российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на базе поликлиники учебного заведения. Перед прививкой проводится проверка состояния здоровья и отсутствие медицинских противопоказаний.

В первый день вакцину получили более 60 иностранных курсантов из 18 стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Америки. Вакцинация проводится планово, необходимые препараты в училище поставляются регулярно с учетом необходимой потребности.

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