Курсанты ДВОКУ из 18 стран получили прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V»

Вакцинация от коронавируса иностранных курсантов стартовала в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске. Она проводится в добровольном порядке после получения разрешения от руководства стран, откуда прибыли курсанты.

Иностранные военнослужащие прививаются российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на базе поликлиники учебного заведения. Перед прививкой проводится проверка состояния здоровья и отсутствие медицинских противопоказаний.

В первый день вакцину получили более 60 иностранных курсантов из 18 стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Америки. Вакцинация проводится планово, необходимые препараты в училище поставляются регулярно с учетом необходимой потребности.