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В полной боевой экипировке: разведчики ЦВО провели учения по десантированию из самолетов

Виктория Ивашечкина
05:10 22.03.2021
При подготовке к совершению прыжков военнослужащие прошли курс наземной парашютной подготовки
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) впервые в 2021 году провели учения по десантированию из самолетов.

При подготовке к совершению прыжков разведчики ЦВО прошли курс наземной парашютной подготовки. А специалисты метеорологической службы развернули в районе приземления десантные метеорологические комплекты для оперативного обеспечения летного состава и руководства учения информацией о погоде в районе приземления.

Десантирование выполнялось в полной боевой экипировке с использованием парашютных систем Д-10 с высот от 800 до 1200 метров. К учениям также привлекалось более 50 военных подразделений войсковой разведки ЦВО и два самолета Ан-12 и Ан-26 отдельного транспортного смешанного авиационного полка и Екатеринбурга.

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