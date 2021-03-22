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СМИ раскрыли планы Британии по созданию гиперзвукового оружия

Анна Касаткина
03:04 22.03.2021
По данным СМИ, Соединенное Королевство намерено направить на новые технологии 6,6 миллиардов фунтов стерлингов.
СМИ раскрыли планы Британии по созданию гиперзвукового оружия
© Фото: SpaceX via Globallookpress.com
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Великобритания планирует потратить 6,6 миллиардов фунтов на создание гиперзвукового оружия, создать новые силы спецназначения и привлечь спецназ SAS для противодействия России. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на готовящуюся к публикации стратегию модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства.

В стратегии, помимо прочего, говорится, что Великобритания потратит 120 миллионов фунтов стерлингов на создание новой бригады по проведению спецопераций - ее основой станут четыре батальона полка рейнджеров. Создание особых сил спецназначения, которые, по данным СМИ, будут сформированы из действующих военнослужащих в начале следующего года,  объясняется необходимостью борьбы с эскалацией глобальных угроз.

«Рейнджеры будут на постоянной основе расквартированы в разных частях мира, они будут обучать иностранные вооруженные силы и содействовать им в случае необходимости. Первыми точками, где они будут размещены, станут Сомали и Мозамбик», - сообщает Sky News.

Уточняется, что рейнджеры не станут действовать скрытно, как спецназ SAS и SBS - миссии планируется выполнять аналогично миссиям воздушно-десантных частей и морских пехотинцев.

Спецназ SAS, согласно стратегии, в будущем задействуют в связке со службой внешней разведки Mi6 для противодействия России: они будут проводить скрытые наблюдательные операции против российских шпионов и военных подразделений, отмечает Telegraph.

Кроме того, ожидается, что в документе будут раскрыты детали о британском гиперзвуковом оружии - министерство обороны Великобритании планирует выделить на новые технологии, включая гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие, 6,6 миллиардов фунтов стерлингов, пишет РИА Новости.

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