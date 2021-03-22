Бывший замглавы СВР Виталий Маргелов ушел из жизни в Москве

Советский и российский разведчик, бывший заместитель главы Службы внешней разведки (СВР) РФ генерал-полковник Виталий Маргелов скончался в Москве на 80-м году жизни. Об этом рассказал его сын, экс-глава комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов.

По его словам, причиной смерти стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Маргелов умер около 21:00 мск 22 марта в госпитале ФСБ.

Виталий Маргелов родился 1 декабря 1941 года в Молотове (сейчас - Пермь). Его отец - генерал Василий Маргелов, 8-й командующий Воздушно-десантными войсками СССР.

После окончания школы Маргелов получил юридическое образование, был рекомендован на работу в Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР. С 1965 года служил в разведке. С 1997 по 2003 год занимал пост заместителя директора СВР по оперативным вопросам.