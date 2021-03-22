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Есть погибшие и раненые: террористы обстреляли Алеппо реактивными снарядами

Иван Линдеманн
22:04 22.03.2021
За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Джабли провинции Латакия.
Есть погибшие и раненые: террористы обстреляли Алеппо реактивными снарядами
© Фото: Omar Albam Keystone Press Agency Globallookpress
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В результате обстрела боевиками террористических организаций районов Ас-Салихин и Аль-Фирдаус в Алеппо реактивными снарядами погибли два человека, еще 17 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», - заявил заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.

Отмечается, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 40 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*, из них в провинции Идлиб – 16 обстрелов, в провинции Латакия – 17 обстрелов, в провинции Алеппо – 5 обстрелов, в провинции Хама – 2 обстрела.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», - заявили в ЦПВС.

Также отмечается, что подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Метрас до Рамала и обратно, в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту от Айн-Иса до Тель-Тамер и обратно, в провинции Хасеке по маршруту от Камишлия до Айн-Дивар и обратно.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Джабли провинции Латакия, в ходе которой местным жителям передано 14 бензиновых агрегатов.

* «Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ

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