«Искусный игрок»: минобороны Британии опубликовало документ об «исходящей от России угрозе»

Министерство обороны Великобритании в понедельник опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил страны. В документе, в частности, говорится, что Россия якобы представляет угрозу для Европы и является «непредсказуемым и искусным игроком».

«Россия по-прежнему несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком», - следует из документа, получившего название Defence in a competitive age.

В британском военном ведомстве также отметили, что РФ инвестирует средства в подводный боевой флот и в глубоководное оборудование, которое может нанести урон донным кабелям связи. Авторы документа также напоминают о создании Россией торпед, способных доставлять боевые заряды к берегам противников.

«РФ имеет возможность наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Британию и ее союзников свободы действий при помощи высокоэффективной интернированной системы ПВО», - пишет министерство обороны Соединенного Королевства.

По мнению специалистов ведомства, таким образом Россия может представлять существенную угрозу возможностям Великобритании по поддержке сил страны и защите ее интересов в Европе, в восточном Средиземноморье, а также в Ближневосточном регионе.