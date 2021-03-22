Миротворцы РФ сопроводили армянских паломников в монастыри Дадиванк и Амарас в Нагорном Карабахе

Паломники из Армении посетили монастыри Дадиванк и Амарас в Нагорном Карабахе в сопровождении российских миротворцев. Военнослужащие продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в регионе.

Группа армянских паломников посетила монастырский комплекс Дадиванк в Кельбаджарском районе - один из древнейших христианских монастырей. В соответствии с трехсторонним соглашением о прекращении огня в Карабахе, территория комплекса перешла под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

«В результате достигнутых договоренностей военнослужащие Азербайджанской республики беспрепятственно допускают паломников на территорию комплекса в сопровождении российских миротворцев. Для обеспечения безопасности один из наблюдательных постов российского миротворческого контингента расположен поблизости от архитектурного комплекса», - рассказали в Минобороны России.

Российские миротворцы также обеспечили безопасность паломников при посещении христианского монастыря Амарас, который находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Карабахе.

Всего за последние двое суток монастыри Дадиванк и Амарас в сопровождении российских миротворцев посетили более 100 паломников.