«Охватил дичайший ужас»: чудом спасшаяся от смерти в сугробе сноубордистка рассказала о ЧП в Сочи

Никогда не выезжать на горнолыжную трассу в одиночку и брать с собой необходимое снаряжение на случай непредвиденных ситуаций - такой совет дала всем любителям покататься в горах сноубордистка Ольга Крылова.

Это та самая девушка, которая стала знаменитой после ЧП на сочинском курорте «Роза Хутор». Три дня там шел сильный снегопад. Ольга, ее супруг и их друзья стали одними из первых, кто вышел на южный склон после того, как его открыли. Спуск для девушки оказался неудачным. Она провалилась под снег на 2,5 метра.

«В этот момент, конечно, меня охватил дичайший ужас и страх, мне достаточно сложно это передать, потому что это, мне казалось, длилось практически вечность. Снег падал вместе со мной, и было ощущение, что меня засыплет сейчас полностью. Я кричала, как оказалось, криков моих не было слышно», - вспоминает девушка.

По словам Ольги, ей крупно повезло, что муж увидел все происходящее и вместе с друзьями пришел на помощь.