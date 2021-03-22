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Убыточный бизнес и создание личной соцсети: чем занимается Трамп после президентства

Иван Линдеманн
Антон Альхимович
20:11 22.03.2021
За время пандемии личное состояние Дональда Трампа уменьшилось на 700 миллионов долларов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: shealah_craighead, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Дональд Трамп раскрыл некоторые подробности своего письма Джо Байдену по случаю инаугурации. По его словам, в нем он от всего сердца пожелал действующему американскому лидеру удачи. Других деталей, правда, не сообщил.

К самому Трампу удача, судя по всему, повернулась спиной. Его личное состояние после проигранных выборов стремительно уменьшается, бизнес порой работает в убыток. Но бывший глава Белого дома не унывает и даже готовит свое возвращение, причем не только в большую политику. Сорок пятый президент США решил создать собственную онлайн-платформу. Триумфальное возвращение в соцсети ожидается через 2-3 месяца.

«Я думаю, что это станет хитом в соцсетях и полностью изменит правила игры. Все будут ждать и следить за тем, что делает президент Трамп. В Мар-а-Лаго у него было много важных встреч. Речь идет не об одной компании, которая обратилась к президенту. Он собирается привлечь миллионы, десятки миллионов людей на эту новую платформу», - рассказал бывший советник Дональда Трампа Джейсон Миллер.

Персоной нон грата в соцсетях Трамп стал после скандального штурма Капитолия его сторонниками. Не только демократы, но и однопартийцы, республиканцы, обвинили в тот момент еще действующего президента США в том, что именно он своими постами в Twitter спровоцировал разгром в колыбели американской демократии. Главы крупнейших соцсетей отреагировали почти мгновенно и практически одновременно заблокировали аккаунты Трампа за подстрекательство к насилию. Навсегда ли - вопрос открыт. Но сейчас, спустя два месяца после инаугурации Джо Байдена, о Трампе только и слышно, что из эфиров консервативного канала Fox News.

«За время пандемии личное состояние Дональда Трампа уменьшилось на 700 миллионов долларов. Это неудивительно, ведь основной бизнес-пакет, которым владеет бывший президент США, это казино, отели и офисные здания. Один только Трамп Тауэр в Нью-Йорке потерял стоимость аренды 36%. Военные с оружием вход уже не охраняют, охранять в полупустом небоскребе, судя по всему, нечего», - рассказал работающий в США корреспондент «Звезды» Антон Альхимович.

Зато защищаться в суде Трампу, возможно, придется, ведь владельцы элитной недвижимости в башне Трампа не могут продать свои квартиры - их цена рухнула. Сыграл свою роль и коронавирус - большинство офисных работников в Нью-Йорке и Сан-Франциско по-прежнему остаются дома. Это ужасная новость для Трампа.

«Один из главных и самых прибыльных отелей Дональда Трампа находится во Флориде, недалеко от Майами. За последний пандемийный год он потерял чистой прибыли 57 миллионов долларов», - рассказал Альхимович.

Сам политик живет неподалеку во Флориде. Курортный Мар-о-Лаго еще во время президентства Трампа неофициально считался его летней резиденцией. Туда он почти каждую неделю улетал играть в гольф. Но и тут не все гладко - Мар-о-Лаго частично закрыли из-за распространения коронавируса среди персонала. На фоне роста заболеваемости решено временно прекратить обслуживание гостей в столовой и на пляже.

Проиграл бывший американский президент и большой куш - 17 миллионов долларов в год, которые он получает за проведение турнира по гольфу в Нью-Джерси. Сразу после штурма Капитолия ассоциация гольфа Америки разорвала контракт с Трампом, боясь ущерба своему имиджу. Выгнали экс-президента и из Центрального Парка - Trump Organization раньше имела контракты на запуск двух катков и карусели.

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