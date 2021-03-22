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В МЧС раскрыли подробности о взрыве бытового газа в Балашихе

Иван Линдеманн
19:20 22.03.2021
В результате рухнули перекрытия между первым и вторым этажом частного дома.
В МЧС раскрыли подробности о взрыве бытового газа в Балашихе
© Фото: flickr
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В частном трехэтажном доме в деревне Полтево, расположенном в подмосковной Балашихе, произошел взрыв бытового газа. В результате рухнули перекрытия между первым и вторым этажом.

«В 18:32 (мск) 22.03.2021 поступил вызов по адресу: Московская область, г. Балашиха , дер. Полтево, ул. Ильинская дом 21. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что произошло частичное обрушение между 1 и 2 этажом частного 3-х этажного дома. Причина обрушения устанавливается», - сказали телеканалу «Звезда» в МЧС.

В спасательной службе сообщили, что число пострадавших уточняется. Ранее СМИ писали, что травмы получили два человека.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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