В МЧС раскрыли подробности о взрыве бытового газа в Балашихе

В частном трехэтажном доме в деревне Полтево, расположенном в подмосковной Балашихе, произошел взрыв бытового газа. В результате рухнули перекрытия между первым и вторым этажом.

«В 18:32 (мск) 22.03.2021 поступил вызов по адресу: Московская область, г. Балашиха , дер. Полтево, ул. Ильинская дом 21. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что произошло частичное обрушение между 1 и 2 этажом частного 3-х этажного дома. Причина обрушения устанавливается», - сказали телеканалу «Звезда» в МЧС.

В спасательной службе сообщили, что число пострадавших уточняется. Ранее СМИ писали, что травмы получили два человека.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.