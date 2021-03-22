Международная историческая акция «Диктант Победы» пройдет в апреле

Международная историческая акция «Диктант Победы» в этом году пройдет 29 апреля.

Об этом сегодня рассказали организаторы. Написать диктант можно будет как в онлайн-режиме, так и очно. Площадки подготовят не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах.

Центральной площадкой по традиции станет Музей Победы на Поклонной горе. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов о событиях Великой Отечественной. Те, кто успешно справятся с тестом, получат пригласительные на парад 9 Мая в Москву, а абитуриентам добавят дополнительные баллы при поступлении в вузы.