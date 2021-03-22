В Китае смертник устроил взрыв в здании: видео

В Гуанчжоу на юге Китая прогремел взрыв. По данным полиции, его устроил террорист-смертник. Мужчина занес в здание, где в тот момент проходило заседание местного сельского совета, бомбу.

Полицейские сообщают, что в результате произошедшего погибли пять человек. Еще пятеро получили ранения.

Сообщается, что мужчине, устроившему взрыв, 59 лет. Ранее у него изъяли земельный участок.