Орловская область, Башкортостан и Ставрополье соревнуются за лучшую подготовку призывников к военной службе.

Но чтобы подтвердить звание лучшего региона на этом поприще, надо пройти проверку конкурсной комиссией, в которую входят представители Минобороны, федеральных органов исполнительной власти, а также общественных организаций.

Проведение конкурса осуществляется в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 5 июня 2000 г. № 436

«О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу», - говорится в сообщении Минобороны.

По итогам работы в 2020 году первые места среди всех субъектов России заняли Башкортостан, Бурятия, Ставропольский край, Архангельская и Орловская области. Первая тройка - Башкортостан, Ставропольский край и Орловская область.

Сегодня центральная конкурсная комиссия, возглавляемая первым заместителем начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба генерал-лейтенантом Дмитрием Касперовичем, приступила к проверке представленных сведений в Орловской области. Ранее была проведена проверка информации, поступившей из Ставрополья.